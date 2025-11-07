6 листопада американському актору Ітану Гоуку виповнилося 55 років. На його рахунку як режисера та продюсера чимало іменитих кіноробіт, однак глядачам він найбільше полюбився саме як актор, який може зіграти абсолютно різнопланових героїв.

ZAXID.NET пропонує добірку найкращих ролей Ітана Гоука, які допоможуть познайомитись із ним ближче.

«До сходу сонця» / «Перед заходом сонця» / «Перед опівніччю» (1995-2013)

Before Sunrise / Before Sunset / Before Midnight

У цій трилогії Гоук зіграв Джессі – американського студента, який у потязі Європою знайомиться із француженкою Селін. Вони так захоплюються розмовою одне з одним, що виходять на станції у Відні, проводять разом весь день та ніч і домовляються зустрітися через рік на вокзалі. Разом із Джулі Дельпі Ітан Гоук у цій трилогії створив одну з найреалістичніших історій кохання в кіно.

«Реальність кусається» (1994)

Reality Bite

Після одержання дипломів четверо друзів стикаються із труднощами дорослого життя. Трой Дайєр відкидає основні цінності американського суспільства і втілює образ розчарованого покоління X. Молодий, саркастичний і трохи втрачений музикант.

«Тренувальний день» (2001)

Training Day

Новачка-поліцейського Джейка Гойта переводять у відділ по боротьбі з наркотиками. Він починає працювати з новим напарником, ветераном поліції Алонзо. Той знайомить його зі справами, показує район і вчить правильно поводитися з інформаторами. Але Джейку не до душі методи напарника. Між ними відбувається конфлікт, в результаті якого на голову головного героя звалюються складні проблеми. За роль Джейка Гойта Гоук отримав номінацію на премію «Оскар».

«Воїни світла» (2009)

Daybreakers

У 2019 світ опинився на межі катастрофи: глобальна епідемія перетворила більшість людей на вампірів. Це загрожує повним вимиранням людства. Самі вампіри стикаються з проблемою нестачі крові, через що їм доводиться ретельно охороняти людей, які залишилися, або розробляти штучні замінники крові. У цьому хаосі група вчених намагається знайти спосіб протистояти поширенню епідемії та врятувати залишки людської цивілізації. Едвард Далтон (Ітан Гоук) – вампір, який шукає ліки від своєї нелюдської природи.

«Перша реформатська церква» (2017)

First Reformed

Фільм розповідає історію настоятеля церкви Ернста Толлера, який опиняється у психологічній кризі після зустрічі з молодою парою. У його житті стільки трагедій, що він починає страждати від внутрішнього конфлікту та душевної скорботи. Це одна з найглибших і найпохмуріших ролей Ітана Гоука.