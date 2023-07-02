Поліція працює на місці нападу вандалів на посольство Білорусі в Нідерландах, Гаага, 2 липня 2023

В ніч з суботи на неділю посольство Білорусі в Гаазі зазнало вандалізму та пошкоджень: вандал розбив у будівлі вікна, а стіни розписав написами, повідомило вранці 2 липня видання Omroep West.

На опублікованих фотографіях видно червоно-чорні написи, в тому числі напис: «Лука терорист». Лука – це прізвиського білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка, яке походить від його прізвища.

Крім того, є написи, залишені кирилицею, зокрема, «Живе Беларусь».Також видно, що у будівлі розбито три вікна.

За підозрою в нападі на посольство вже затримали 31-річного чоловіка, його заарештували. Розбиті вікна заклеїли картоном, а частину текстів уже стерли.

Нагадаємо, що Білорусь є союзницею Росії у війні проти України. Зокрема, частина російських військ 24 лютого 2022 року увійшла на територію України саме з Білорусі. Також у перші місяці повномасштабної війни Росія атакувала ракетами Україну з білоруських аеродромів. Водночас наразі Білорусь надає свої полігони для навчання росіян, яких потім відправляють в Україну.