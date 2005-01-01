Вантажівка збила на смерть 44-річного пішохода на трасі Червоноград-Львів

Близько опівночі на автодорозі Червоноград-Жовква-Львів 44-річний жовківчанин загинув під колесами вантажівки.

ДТП трапилася в с. В’язова Жовківського району поза пішохідним переходом. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, 40-річний водій автомобіля Mercedes Benz Atego, житель с. Підбірці Пустомитівського району, здійснив наїзд на пішохода.

Мешканець м. Жовква 1974 року народження від отриманих травм помер на місці події.

Обставини аварії встановлюються.