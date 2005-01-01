Львівська область стала лідером за кількістю загиблих у ДТП

Львівська область очолила антирейтинг областей за кількістю загиблих у ДТП, скоєних за перші чотири місяці 2018 року. Від початку року і до травня на Львівщині сталося 3,2 тис. аварій, в яких загинуло 75 осіб. Про це з посиланням на дані офіційної статистики Нацполіції 11 червня повідомив сервіс Opendatabot.

За статистикою правоохоронців, щомісяця в Україні відбувається близько 11 тис. ДТП і в кожному 60 випадку гине людина.

Найбільша кількість ДТП за січень-квітень 2018 року відбулися у Києві (11990), далі йдуть Одеська (3842), Харківська (3689), Київська (3410), Львівська (3272) та Дніпропетровська (3228) області.

Водночас за кількістю загиблих або травмованих у ДТП Львівщина суттєво відрізняється від інших областей – від початку року на території області у аваріях загинули 75 людей, а ще 690 осіб отримали ушкодження. За кількістю загиблих Львівщина є абсолютним лідером, а за кількістю травмованих її випереджає лише Київ (709 випадків). І це при тому, що у столиці кількість ДТП у 3,6 разів є вищою, ніж у Львівській області.

Високий рівень смертності на дорогах зафіксований також у Одеській (60 смертельних випадків), Дніпропетровській (60) та Київській (56) областях. Загалом з початку року внаслідок ДТП в Україні загинуло 749 осіб.