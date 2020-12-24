Аварія трапилася у темну пору доби, велосипедист загинув на місці

Ввечері 23 грудня на трасі Київ-Чоп у ДТП загинув 65-річний велосипедист. Його збила вантажівка MAN. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася близько 20:15 за межами селища Запитів Кам’янка-Бузького району. Від отриманих травм велосипедист, житель с. Старий Яричів, загинув на місці. За кермом вантажівки перебував мешканець с. Банюнин Кам’янка-Бузького району 1969 року народження.

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