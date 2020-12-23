На Київщині Porsche наїхав на пішоходів

У середу, 23 грудня, на Київщині автомобіль Porsche наїхав на пішоходів, внаслідок чого дві людини загинули на місці. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

ДТП сталася у Макарівському районі Київської області, біля села Березівка на автодорозі Київ-Житомир. 36-річний водій автомобіля Porsche наїхав на пішоходів на нерегульованому пішохідному переході.

За даними ТСН, загиблі були подружньою парою. Автомобіль протягнув тіла людей на 50 метрів від пішохідного переходу. Від отриманих травм 71-річні чоловік та жінка загинули на місці аварії.

Водія затримано й поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Зараз поліція встановлює обставини події. Ймовірно, причиною ДТП міг стати сильний снігопад, який ускладнював видимість на дорозі.