Чоловіки в момент наїзду стояли на узбіччі

П’яний 47-річний водій скоїв смертельну ДТП в Одесі, в якій загинули двоє пішоходів. Інцидент стався вночі 10 грудня в Суворовському районі міста.

За інформацією поліції, п’яний водій автомобіля Mazda виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на трьох чоловіків віком 36, 31 і 19 років, які стояли на узбіччі. В аварії вижив лише наймолодший з них, його доставили в лікарню.

Поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження. Водія затримали.