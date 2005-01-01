Вантажний потяг зійшов з рейок у Дніпрі

Аварія сталася через розкрадену ділянку залізниці, на якій були відсутні болти та кріплення рейок

В ніч на 19 червня, в Дніпрі зійшли з рейок 15 вагонів, половина з яких були завантаженими технічними матеріалами. Аварія сталася на станції Нижньодніпровськ-Вузол.

Сайт «Укрзалізниці» стверджує, що аварія сталася через розкрадену ділянку залізниці, на якій були відсутні болти та кріплення рейок. Через аварію жодна людина не постраждала, було затримано кілька приміських поїздів.

«Залізничники занепокоєні ситуацією, яка склалася через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Кількість випадків навмисних пошкоджень та розкрадань елементів техніки та інфраструктури постійно збільшується. Заходи, які вживаються залізничниками, на жаль, не дають бажаних результатів щодо зменшення кількості випадків розкрадань і пошкоджень рухомого складу, елементів верхньої будови колії, пристроїв залізничної автоматики та зв’язку», - зазначила прес-служба «Укрзалізниці».

В компанії також відмітили, що такі випадки частково є результатом бездіяльності правоохоронних органів, адже неодноразові звернення ПАТ «Укрзалізниця» до МВС, СБУ щодо активізації роботи їх місцевих підрозділів бажаного ефекту не дають.