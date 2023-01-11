Метрополітен Варшави безоплатно передасть Києву 60 вагонів метро. Про це 11 січня повідомила прес-служба КМДА.

Відповідний документ було підписано під час візиту до Києва мерів чотирьох європейських столиць – керівників Варшави Рафала Тшасковського, Праги Зденека Гржиба, Будапешта Гергеля Карачоня та Братислави Матуша Валло.

«Під час зустрічі мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро», – зазначають у повідомленні.

У ньому відзначають також допомогу чотирьох європейських столиць Києву, нагадуючи, що з 24 лютого партнери передали 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів.

Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для «Київтеплоенерго». Варшава відіграла важливу роль як логістичний хаб для допомоги, що прямує в Київ з усієї Європи – в тому числі, 2 500 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ «Київводоканал».