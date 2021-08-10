Середня ціна автогазу у мережах АЗС 10 серпня сягнула рекордних 17,35 грн за літр – це на 13 коп. більше, ніж було 9 серпня. Від початку липня вартість цього палива зросла на 1,98 грн/л. Про це повідомив профільний сайт Еnkorr з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи «А-95».

Теперішні ціни є найвищими за весь час спостережень експертів.

Найбільшу вартість 10 серпня зафіксували на станціях дніпропетровської мережі «Нефтек» – 18,29 грн/л (+30 коп/л).

Ціна скрапленого газу в консолідованій мережі групи «Приват» в середньому зросла на 34-35 коп/л за добу – до 16,95-16,96 грн/л. Станції AMIC підняли ціни на 17 коп/л – до 17,17 грн/л.

«Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Паралель», SunOil, BVS, Chipo, Mango і Motto підвищили ціни [за добу] у межах 5-15 копійок за літр», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, схожі ситуації з автогазом в Україні виникали восени 2017-го та 2018 років, але тоді вартість була нижчою, ніж є тепер.

Причиною теперішнього подорожчання є високі світові ціни на нафту і газ, а також брак автогазу на внутрішньому ринку через різке скорочення імпорту.

Учасники ринку прогнозують, що ціни найближчим часом не знизяться.