Виконком Чернівецької міськради у вівторок, 13 вересня, підвищив тариф на проїзд у тролейбусах до 10 грн за одну поїздку. Рішення набуде чинності 1 жовтня, повідомило «Суспільне».

Згідно з рішенням виконкому, студенти сплачуватимуть 5 грн. Для учнів проїзд буде безкоштовним. Також зберігаються пільги для пенсіонерів та інших категорій громадян.

Водночас при оплаті картою або смартфоном вартість проїзду не зміниться. Раніше при безготівковій оплаті пасажири сплачували 4 грн.

Раніше у коментарі Суспільному виконувач обов'язків начальника тролейбусного управління Петро Лисак повідомив, що основними причинами зміни тарифу є зростання вартості електроенергії та витрат на зарплату для працівників.

Лисак також розповідав, що новий тариф можуть поширити на автобусні маршрути, які обслуговує тролейбусне управління. Втім у проекті рішення виконкому про це не йшлося, тариф у цих автобусах залишиться без змін.

Востаннє вартість проїзду в чернівецьких тролейбусах підвищували у березні 2020 року – до п'яти грн для тих, хто оплачує готівкою.

Нагадаємо, що з 15 серпня вартість проїзду в чернівецьких маршрутках зросла до 14 грн.