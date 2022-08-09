У Чернівцях із понеділка, 15 серпня, зросте вартість проїзду у маршрутках з 10 до 14 грн. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Чернівецької міськради на засіданні у вівторок, 9 серпня. Разом з тим проїзд для школярів коштуватиме половину від вартості квитка – 7 грн, проте, тільки протягом навчального року.

Як зазначається у рішенні міськвиконкому, тариф на перевезення пасажирів у чернівецьких маршрутках з 15 серпня становити 14 гривень. Ці зміни стосуються і автобусів, які працюють в експресному режимі руху. Для школярів протягом навчального року проїзд у міському транспорті коштуватиме 7 грн за поїздку за наявності учнівського квитка.

У рішенні виконкому уточнюється, що пільгова вартість проїзду для школярів буде зберігатися незалежно від того, яку форму навчання оберуть школу – очну чи дистанційну. Спеціальна вартість для школярів не діятиме у вихідні та свята.

Нагадаємо, через нестачу та здорожчання пального у червні 2022 року у Чернівцях прийняли рішення підвищити вартість проїзду в міському транспорті із 9 до 10 гривень. Тоді наголошувалося, що тариф піднімають тимчасово і діятиме він до кінця літа.