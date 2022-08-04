Із вересня у Хмельницькому в тролейбусах перейдуть на електронні проїзні квитки. Паперові квитки діятимуть до кінця серпня. Мешканців Хмельницького просять завчасно придбати транспорті картки для проїзду.

Про перехід на електронні проїзні повідомила прес-служба Хмельницької міської ради у четвер, 4 серпня, з посиланням на інформацію від КП «Електротранс». Остаточний перехід на електронні квитки відбудеться 1 вересня.

«Серпень 2022 року – останній місяць, коли діють паперові проїзні квитки! З 1 вересня 2022 року у місті Хмельницькому відбудеться повний перехід на електронні проїзні. КП «Електротрнас» звертається з проханням завчасно придбати електронні квитки (транспортні картки чорного кольору), аби вже з 25 серпня 2022 року мати можливість їх поповнити на вересень», – йдеться у повідомленні міськради.

У Хмельницькій міській радій нагадують, що транспортні картки чорного кольору не можна поповнювати за пільговим тарифом для студентів і школярів, оскільки для них є електронні квитки оранжевого та салатового кольорів. Проїзд за вказаними пільговими тарифами можливий за наявності посвідчень студента чи учня.

Вартість поповнення проїзних квитків на місяць: