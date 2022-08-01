Усіх кондукторів, які працюють у Чернівецькому тролейбусному управлінні, переведуть на інші посади. Йдеться про 95 осіб, їм пропонують перейти на посади контролерів або водіїв: із осені посада кондуктора у комунальному підприємстві перестане існувати через перехід на електронні квитки. В управлінні зазначають, що для охочих стати водіями тролейбусів проведуть відповідні навчання. Усім кондукторам, які не захочуть працювати в тролейбусному управлінні, знайдуть роботу через центр зайнятості.

Про скорочення посад та подальше працевлаштування кондукторів ZAXID.NET повідомили у прес-службі КП «Чернівецьке тролейбусне управління». За словами речниці тролейбусного управління Ксенії Гунчак, кондукторів не звільняють, йдеться про скорочення посад у структурі комунального підприємства, оскільки через введення електронних квитків у чернівецьких тролейбусах посада кондуктора перестає існувати.

«Загалом у штатному розписі є 150 посад кондукторів, однак наразі на лінії працюють 95. Усім кондукторам запропонували подати заяви на переведення на посади контролерів перевезень, водіїв та інші вакантні посади в комунальному підприємстві, оскільки з осені посади кондуктора не буде. Ті, хто захоче стати водіями тролейбусів, пройдуть відповідне навчання. Ті працівники, які не захочуть переходити на інші посади, будуть працевлаштовані через центр зайнятості», – зазначила Ксенія Гунчак.

Також вона наголосила, що посади кондукторів скорочують, однак працівники отримають усі відповідні виплати та компенсації відповідно до законодавства. Наразі ж кондуктори ще працюють на лінії, отримують зарплату, однак процес переходу на інші посади вже почався, остаточно посада кондукторка перестане існувати з осені.

Зазначимо, КП «Чернівецьке тролейбусне управління» почало перехід на електронні квитки у липні 2022 року після відповідного рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Тоді ж оголосили про плани замінити посади кондукторів на інспекторів із контролю перевезень. Наразі у чернівецьких тролейбусах ще можна розрахуватися і готівкою через кондуктора, і через безготівково через термінал.