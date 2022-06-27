Суд призначив водію франківської маршрутки Сергію Кедику 10 діб громадських робіт та зобов’язав компенсувати 9 тис. грн моральної та матеріальної шкоди літньому пасажиру, який постраждав через напад водія. Інцидент стався ще у грудні 2020 року, коли літній чоловік увійшов до маршрутки та пред’явив водію пенсійне посвідчення. Водій спочатку сперечався з пасажиром через те, що чоловік хотів проїхати безплатно за посвідченням, потім з матами виштовхав пасажира із салону. Чоловік впав на асфальт, отримав перелом ребер. Свідками інциденту стали інші пасажири автобуса, які намагалися зупинити водія та пропонували оплатити проїзд за чоловіка.

Як зазначається у вироку суду, водій івано-франківської маршрутки №22 Сергій Кедик керував автобусом MAN, що рухався за маршрутом від вулиці Хоткевича до автостанції. Інцидент стався на зупинці на вулиці Івасюка, коли літній мешканець міста Володимир Щ. намагався увійшов до маршрутки та пред’явив водію пенсійне посвідчення з інвалідності 3 групи, яке дозволяє пільговий проїзд.

Водій обурився, що пасажир хоче проїхатись маршруткою за посвідченням, розпочав конфлікт, і з матами накинувся на пенсіонера, почав шарпати і виштовхувати його до дверей автобуса. Потім штовхнув чоловіка так, що той впав на асфальт біля автобуса. Внаслідок падіння чоловік отримав численні травми, зокрема перелом ребра.

Під час судового засідання водій Сергій Кедик свою вину не визнав, зазначив, що конфлікт спричинив не він, а пасажир, який почав вимагати, щоб його провезли безплатно за пенсійним посвідченням. Обвинувачений наполягав, що просив пасажира вийти з автобуса і не штовхав його. Також Сергій Кедик просив його суворо не карати, аргументуючи тим, що вже звільнений з роботи, має неповнолітніх дітей, а один із синів служить в ЗСУ.

Потерпілий Володимир Щ. у суді пояснив, що водій на нього кричав, матюкався, копав, виштовхав із маршрутки, від чого він упав на асфальт, у нього розбились окуляри. Піднятись потерпілому допомогли перехожі. Згідно з висновком судмедексперта, чоловік отримав травми середньої тяжкості, які викликали втрату працездатності. Серед травм – закрита тупа травма грудної клітки з подвійним переломом ребра.

Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Іванна Ковалюк визнала водія маршрутки Сергія Кедика винним за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та призначила йому 240 годин громадських робіт. Крім того, обвинувачений має сплатити потерпілому пасажиру 9 тис. грн моральної та матеріальної шкоди.