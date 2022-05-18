За побиття офіцера поліції в пасажирському автобусі у Коломиї чоловікові загрожує п’ять років позбавлення волі. Відомо, що зловмисник завдав поліцейському кілька ударів кулаками в обличчя, погрожував йому і нецензурно лаявся.

Про інцидент, який стався у четвер, 12 травня, стало відомо після повідомлення прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури у череду, 18 травня. За даними правоохоронців, в одному пасажирських автобусів у Коломиї чоловік ображав офіцера поліції нецензурною лайкою та погрожував йому, а потім завдав кількох ударів кулаками в обличчя поліцейського.

«Правопорушник раніше судимий за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Так, вироком Коломийського міськрайогного суду від 29 березня 2022 року, зловмисника було засуджено до покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки зі встановленням іспитового строку на 1 рік. однак, вчинив новий аналогічний злочин», – уточнюється у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (побиття працівника правоохоронного органу). Наразі чоловікові вже повідомили про підозру, його взяли під варту. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років ув'язнення.