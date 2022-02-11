Коломийський суд ухвалив рішення стягнути з ТзОВ «Осмолода-Транс» моральну компенсацію за смерть людини

Коломийський суд частково задовольнив позов Андрія Масляка, який вимагав стягнути 280 тис. грн моральної компенсації з транспортної компанії ТзОВ «Осмолода-Транс» за смерть батька. У вересні 2020 року водій підприємства, керуючи службовим авто, збив 60-річного чоловіка поблизу Калуша та втік з місця ДТП, не надавши допомоги потерпілому. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії, а його тіло знайшли лише через чотири дні. Розглянувши матеріали справи суддя Коломийського суду Віктор Васильковський ухвалив рішення стягнути з підприємства 110 тис. грн моральної компенсації.

У матеріалах справи йдеться, що вночі 1 вересня 2020 року на дорозі між Калушем та селом Вістова водій транспортної компанії «Осмолода-Транс» збив 60-річного чоловіка через те, що він раптово почав переходити дорогу. Пішохід був у темному одязі, тому водій побачив його запізно і не встиг загальмувати. Після ДТП водій втік з місця аварії та залишив чоловіка помирати.

«Водій, в порушення вимог правил дорожнього руху, достовірно знаючи, що такими своїми діями він поставив потерпілого у небезпечний для життя стан, маючи можливість для надання допомоги, не вжив заходів для надання чоловіку заходів домедичної допомоги, не викликав бригаду швидкої медичної допомоги та не відвіз потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, а умисно залишив його у небезпечному для життя стані та втік з місця події», – йдеться у рішенні Коломийського суду.

Суд визнав винним водія у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 1 ст. 135 ККУ (залишення людини у небезпеці) та призначив два роки позбавлення волі, але звільнив від покарання з іспитовим строком один рік. Враховуючи ці обставини Андрій Масляк звернувся до суду з позовом стягнути з ТзОВ «Осмолода-Транс» на його користь 280 тис. грн моральної шкоди внаслідок смерті батька. Представники підприємства під час розгляду справи заявили, що ця сума явно завищена і такий спосіб син померлого чоловіка хоче збагатитись.

Розглянувши справу, суддя Коломийського суду Віктор Васильковський ухвалив рішення стягнути ТзОВ «Осмолода-Транс» 110 тис. грн моральної компенсації. Також підприємство заплатить 1,1 тис. грн судового збору. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.