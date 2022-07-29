У Рівному підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті. З серпня за одну поїздку в тролейбусі треба буде заплатити 8 грн замість 6 грн, а у маршрутках – 12 грн замість 8 грн.

Рішення прийняли члени Рівненського виконавчого комітету в четвер, 28 липня, повідомляє прес-служба Рівненської міськради. Управління транспорту пропонувало більше суму: 14 грн за поїздку в маршрутці та 10 грн за проїзд у тролейбусі. Раніше на сайті міськради публікували проекти для громадського обговорення, у яких пропонували впровадити саме такі тарифи.

«14 гривень за проїзд у маршрутці і 10 за проїзд в тролейбусі – це рішення не є популярним, але воно назріло. Це найменші економічно обгрунтовані тарифи, тому прошу до нього поставитись з розумінням», – зазначив начальник управління транспорту і зв’язку Василь Сливка.



Однак міський голова Рівного Олександр Третяк запропонував встановити нижчі тарифи. «Пальне стало дорожчим, але воно дешевше, аніж вказано в розрахунках. Та й на заправках його достатньо. Тому не бачу необхідності аж так піднімати вартість проїзду. Пропоную зупинитися на 12 гривнях для маршруток і 8 для тролейбусів», – заявив міський голова.

Члени міськвиконкому цю пропозицію підтримали. Тож із 1 серпня вартість однієї поїздки у маршрутному таксі становитиме 12 гривень, а в тролейбусі – 8 гривень. Вартість місячного проїзного квитка на тролейбус становитиме 300 гривень.



Зазначимо, що внаслідок кризи з пальним у багатьох містах України підвищили ціни на проїзд. У Луцьку, до прикладу, вартість однієї поїздки у маршрутці становить 14 грн, у Львові – 15 грн. Наразі ціни на проїзд не змінював Тернопіль: там частково скоротили кількість громадського транспорту, щоб уникнути підвищення тарифів.