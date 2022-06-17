Рівненська міськрада планує підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті. Попередньо, вартість однієї поїздки у тролейбусі зросте на 4 грн, а у маршрутці – на 6 грн. В управлінні транспорту прийматимуть пропозиції та зауваження до вказаних регуляторних актів протягом місяця, до 16 липня. Опісля остаточне рішення прийматиме міський виконавчий комітет.

Проекти рішень опублікували на сайті Рівненської міськради у четвер, 16 червня. Один з документів передбачає підвищення тарифу на проїзд у міських маршрутках з 8 грн до 14 грн. Зазначається, що причиною такого рішення став різкий ріст цін на пальне. У чинному тарифі його вартість закладена на рівні 28 грн за літр, а тепер вона зросла до 69 грн за літр.

У проекті прогнозують, що після підвищення тарифу «підвищиться якість надання послуг з перевезення пасажирів та безпека пасажироперевезень».

Інший проект передбачає зростання вартості поїздки у тролейбусі з 6 грн до 10 грн. Вартість проїзного квитка на місяць становитиме 300 грн.

Мешканцям Рівного пропонують долучитись до обговорень цих регуляторних актів. Зауваження та пропозиції необхідно передавати письмово за адресою вулиця Шевченка, 45, поштовий індекс 33013 (управління транспорту і зв’язку Рівненської міської ради), або на електронну адресу utiz-rivne@ukr.net. Пропозиції можна подавати протягом місяця з дня оприлюднення проектів, тобто, до 16 липня.

Додамо, що через кризу з пальним у багатьох містах України вирішили підвищити ціни на проїзд. У Івано-Франківську вартість поїздки у міській маршрутці зросла до 10 грн, у Львові – до 15 грн, а у сусідньому Луцьку – до 14 грн. Щоправда, влада у Луцьку поки не планує змінювати тариф на проїзд в електротранспорті.

Натомість у Тернополі вирішили поки не підвищувати тариф. Натомість міськрада на 25% скоротила частину міських рейсів.