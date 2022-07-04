З березня автобув перевіз до українсько-румунського кордону вісім тисяч пасажирів

Безкоштовний автобус, що перевозив пасажирів із Чернівців до пропускного пункту «Порубне» на кордоні з Румунією, припинив курсування. Причина – суттєве зменшення потоку переселенців та дуже мала кількість пасажирів на цьому напрямку.

Про скасування рейсів до КПП «Порубне» у понеділок, 4 липня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради. За даними мерії, за минулий місяць пасажирами автобуса із залізничного вокзалу Чернівців до пропускного пункту на українсько-румунському кордоні стали лише 70 людей.

«Безкоштовний автобус до КПП «Порубне» більше не курсуватиме. Це пов'язано зі зниженням попиту на нього. Для порівняння, за червень послугою скористалися лише 70 людей. Раніше ж автобус перевозив понад дві тисячі людей щомісяця», – йдеться у повідомленні Чернівецької міськради.

У департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міськради додали, що з березня, коли у Чернівцях запустили цей безплатний маршрут, автобусом скористалися вісім тисяч пасажирів. «Загалом курсував чотири місяці. За період своєї роботи безкоштовним автобусом скористалися майже вісім тисяч людей», – уточнили у департаменті.

Зазначимо, безплатний рейс із залізничного вокзалу Чернівців до пропускного пункту «Порубне» на кордоні з Румунією запустили 4 березня 2022 року. Міська влада організувала безкоштовний трансфер для переселенців, які хочуть виїхати закордон, тому, що перевізники зловживали підвищенням цін на приватні автобуси. Тоді також повідомлялося, що у разі, якщо попит на рейс буде більшим, мерія додасть на маршрут ще один автобус. Маршрутка до кордону курсувала щодня по мірі заповнення пасажирами.