У Чернівцях запустили два нові автобусні маршрути, що відправлятимуться від університету та їздитимуть найбільшими вулицями міста. У міській раді повідомляють, що наразі нові маршрути працюють у тестовому режимі, доцільність запуску їх на постійній основі ще додатково вивчатимуть.

Як у вівторок, 12 квітня, повідомила Чернівецька міська рада, від сьогодні по місту курсуватимуть два нові автобусні маршрути, які охоплюватимуть найбільш населені вулиці міста. Рішення про запуск маршрутів прийняли на засіданні виконкому. Йдеться про автобуси №2 та №2А.

«Впродовж місяця маршрути функціонуватимуть в тестовому режимі. Опісля вирішимо доцільність їх запуску на постійній основі», — йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.

Нові автобуси курсуватимуть за маршрутами:

№ 2: від вул. Коцюбинського, через Томащука, Університетську, Бандери, Міцкевича, Франка, площу Соборну, Героїв Майдану, Сторожинецьку, Рівненську, Героїв Майдану, Південно-Кільцеву, Воробкевича, Небесної Сотні, Федьковича, Садову, Героїв Майдану, площу Соборну, Франка, площу Центральну, Університетську, назад до Коцюбинського.

№ 2А: від вул. Коцюбинського, через Томащука, Університетську, Бандери, Міцкевича, Франка, площу Соборну, Героїв Майдану, Садову, Аксенина, Щербанюка, Небесної Сотні, Воробкевича, Південно-Кільцеву, Героїв Майдану, Рівненську, Сторожинецьку, Героїв Майдану, площу Соборну, Франка, площу Центральну, Університетську, назад до Коцюбинського.