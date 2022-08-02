У Луцьку з понеділка, 8 серпня, відновлюють контроль за безготівковою оплатою за проїзд. Контролери слідкуватимуть, аби пасажири платили за проїзд не готівкою, а безготівково за допомогою валідатора. Для проведення перевірок найняли приватне підприємство «Волинь контроль сервіс», яке до кінця року за свої послуги повинне отримати 750 тис. грн.

Про відновлення контролю в луцьких маршрутках повідомила прес-служба Луцької міськради в вівторок, 1 серпня. У коментарі ZAXID.NET директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль зазначив, що передусім контролери проводитимуть профілактичні бесіди та пояснюватимуть, що платити готівкою не можна. Штрафи застосовуватимуть у виняткових випадках.

Скільки саме контролерів працюватимуть, чиновник наразі не розголошує. За його словами, вони працюватимуть за своїм графіком, складеним таким чином, аби перевізники не знали про перевірки.

«Пізніше підключать людину з «Сітікарда» [компанія, що надає послуги у Луцьку з безготівкової оплати за проїзд], яка буде моніторити, де найбільший пасажиропотік та скупчення людей, і туди направлятиме мобільні групи», – зазначив він.

Спеціально для перевірок в маршрутках найняли приватне підприємство. Про ці плани міськрада повідомляла ще в лютому цього року. Тоді ж оголосили тендер на 1,5 млн грн з надання послуги контролю за оплатою проїзду в громадському транспорті. Це вперше, коли до цього вирішили залучити приватну компанію.

На перші два тендери ніхто не подавав пропозицій, але з третьої спроби на торги подалась компанія «Волинь Контроль Сервіс». Згідно з даними на YouControl, вона створена лише в травні цього року зі статутним капіталом в 5 тис. грн. Директором фірми є мешканець села Підгайці Михайло Клим'юк.

За словами Бориса Смаля, більшість контролерів цієї фірми – колишні працівники комунального «Луцького підприємства електротранспорту», які були звільнені через скорочення.

Водночас з 8 серпня відновлять контроль у тролейбусах, щоправда, там і далі працюватимуть контролери комунального підприємства електротранспорту.