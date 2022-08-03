Автобуси їздитимуть за новими маршрутами із 15 серпня

Із понеділка, 15 серпня, в Івано-Франківську шість комунальних автобусів змінюють маршрут: із навколишніх сіл можна буде доїхати в центр міста. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Івано-Франківської міськради у середу, 3 серпня.

Про зміну маршрутів для шести комунальних автобусів повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, змін маршруту зазнає і автобус для мікрорайону «Набережна», з якого також запустять прямий автобус до центру Франківська.

«Сільські маршрути поїдуть у центр. Недавно анонсував, що плануємо змінювати деякі маршрути. Сьогодні ми на виконкомі затвердили рішення. З 15 серпня зміни зазнають маршрути №47, 57, 58, 59, 60, 61. Тож буде й довгоочікуваний автобус для мешканців мікрорайону Набережна», – зазначив міський голова Руслан Марцінків.

Оновлені маршрути автобусів:

№ 47 – вул. С. Бандери – село Братківці

Прямий напрямок: зупинка «Драмтеатр» – вул. С. Бандери, Коновальця, с. Черніїв, с. Березівка, с. Братківці – зупинка «с. Братківці».

Зворотний напрямок: зупинка «с. Братківці» – с. Братківці, с. Березівка, с. Черніїв – вул. Коновальця, Січових Стрільців, Незалежності, С. Бандери – зупинка «Драмтеатр».

№ 57 – вул. С. Бандери – село Березівка

Прямий напрямок: зупинка «Драмтеатр» – вул. С. Бандери, Коновальця, с Черніїв, с. Березівка – зупинка «с. Березівка».

Зворотний напрямок: зупинка «с. Березівка» – с Березівка, с. Черніїв, Коновальця, Січових Стрільців, Незалежності, С. Бандери – зупинка «Драмтеатр».

№58- вул. С. Бандери – село Камінне

Прямий напрямок: зупинка «Драмтеатр» – вул. С. Бандери, Коновальця, с. Черніїв, с. Березівка, с. Тисменичани, с. Камінне – зупинка «с. Камінне».

Зворотний напрямок: зупинка «с. Камінне» – с. Камінне, с. Тисменичани, с. Березівка, с. Черніїв, вул. Коновальця, Січовий Стрільців, Незалежності, С. Бандери – зупинка «Драмтеатр».

№59 – вул. С. Бандери – село Радча

Прямий напрямок: зупинка «Драмтеатр» – вул. С. Бандери, Коновальця, с. Чукалівка, с. Радча – зупинка «с. Радча».

Зворотний напрямок: зупинка «с. Радча» – с. Радча, с. Чукалівка, Коновальця, Січових Стрільців, Незалежності, С. Бандери – зупинка «Драмтеатр».

№60 – вул. Дністровська – село Радча

Прямий напрямок: зупинка «ЦУМ» – вул. Дністровська, Василіянок, Галицька, Набережна ім. В. Стефаника, с. Крихівці, с. Драгомирчани, с. Чукалівка, с. Радча – зупинка «с. Радча».

Зворотний напрямок: зупинка «с. Радча» – с. Радча, с. Чукалівка, с. Драгомирчани, с. Крихівці, вул. Мазепи (зупинка «АС-3»), Набережна ім. В. Стефаника, Кармелюка, Ленкавського, Бельведерська, Кардинала Любомира Гузара, Дністровська – зупинка «ЦУМ».

№61 – вул. С. Бандери – село Тисменичани

Прямий напрямок: зупинка «Драмтеатр» – вул. С. Бандери, Коновальця, с. Черніїв, с Березівка, с. Тисменичани – зупинка «с. Тисменичани».

Зворотний напрямок: зупинка «с. Тисменичани» – с. Тисменичани, с. Березівка, с. Черніїв, вул. Коновальця, Січових Стрільців, Незалежності, С. Бандери – зупинка «Драмтеатр».