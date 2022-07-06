10 маршрутів не дотримались графіку та зʼїхали з рейсів до 23:00

Через недотримання графіку руху під час зливи, яка накрила Львів ввечері, 5 липня, управління транспорту Львівської міськради оштрафує трьох приватних перевізників.

Як повідомила під час брифінгу у середу, 6 липня, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, вчора після грози автобуси на 10 маршрутах завчасно з’їхали з рейсів. За недотримання графіків руху власників трьох підприємств-перевізників оштрафують. Йдеться про маршрути, які обслуговують ТзОВ «Фіакр-Львів», ПАТ «ЛАТП-14630» та ТзОВ «Міра і К».

«Вчора під час негоди були незначні корки та, відповідно, незначні зупинки громадського автотранспорту. Міський голова дав доручення, аби транспорт у місті працював до 23:00. І транспорт курсував. Але у нас є зауваження до 3 приватних компаній: ми відслідкували, що не всі автобуси їздили до 23:00. Сьогодні проаналізували цю ситуацію і на власника цих маршрутів будуть накладені штрафні санкції», – сказала Ірина Маруняк.

За порушення графіків руху автотранспортні підприємства оштрафують на 17 тис. грн.

Зазначимо, що надвечір 5 липня у Львові почалася сильна злива, через яку у місті не курсував електротранспорт, а на деяких вулицях виникли суттєві підтоплення.