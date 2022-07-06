Вул. Торф'яну сильно затопило під час зливи 5 липня

Фахівці ЛМКП «Львівводоканал» проведуть протиаварійні роботи на колекторі, що на вул. Торф’яній. Зокрема, робітники мають укріпити плити колектора, які зірвало під час вчорашньої зливи у Львові. Наступного року планують збудувати новий колектор, вартістю близько 250 млн грн. Про це розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк на брифінгу у середу, 6 липня.

Нагадаємо, внаслідок сильної зливи на вул. Торф’яній колектор не впорався з надмірною кількістю води: зірвало три бетонні плити вагою понад 6 тонн. Щоб унеможливити повторення такої ситуації, міська комісія ТЕБ і НС на засіданні у середу, 6 липня, прийняла рішення провести протиаварійні роботи. Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, працівники ЛМКП «Львівводоканал» обстежують колектор, щоб приступити до робіт з укріплення плит.

«Водоканал на місці з 8:00 ранку, вони обстежують колектор, яким чином укріпити плити, які вирвало. Такого випадку не було в історії роботи цього колектора. Плити мають укріпити таким чином, щоб унеможливити надалі такі ситуації», – зазначила Ірина Маруняк.

За її словами, щоб повністю вирішити проблему з затопленням вул. Торф’яної, необхідно збудувати новий колектор, орієнтовна вартість робіт становить 250 млн грн. Роботи, скоріш за все, запланують вже на наступний рік. А до 15 серпня цього року, за словами Ірини Маруняк, планують виготовити техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), після цього почнуть розробляти проект нового колектора.

Загалом протягом вчорашньої зливи у Львові пошкодило 18 покрівель будинків, у парках повалило дерева, а також підтопило низку вулиць. Окрім того, упродовж кількох годин не курсував електротранспорт.