43-річний громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, звинувачений у вбивстві двох людей в аеропорту Кишинева минулого тижня, помер від отриманих під час затримання поранень. Про це пізно ввечері в понеділок, 3 липня, повідомила молдовська поліція.

«Підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер 15 хвилин тому», – йшлося в повідомленні поліції, опублікованому о 22:35, пише Newsmaker.

Нагадаємо, вдень 30 червня чоловік, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови, відкрив стрілянину в аеропорту. Від отриманих поранень загинув співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропорту.

Нападником виявився 43-річний громадянин Таджикистану. Прокуратура відкрила кримінальну справу про «терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб», який пізніше перекваліфікувала на убивство з обтяжливими обставинами. Йому загрожувало покарання аж до довічного ув'язнення.

За даними таджицьких правоохоронців, Рустам Ашуров є колишнім співробітником поліції Таджикистану, який 7 років пропрацював у структурах МВС, але його звільнили за злочинну діяльність на території країни. Після скоєння злочину в Таджикистані у 2013 році Ашурова випустили з в'язниці достроково. Він мав відсидіти 13 років за напад на пункт обміну валют та викрадення 100 тис. доларів.

Ашуров утік до Молдови після того, як проти нього порушили справу за участь у викраденні першого заступника голови одного з банків Душанбе 23 червня.