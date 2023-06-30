Через інцидент персонал та пасажири були евакуйовані з будівлі аеропорту

В міжнародному аеропорту столиці Молдови Кишинева у п’ятницю, 30 червня, сталася стрілянина. Нападника затримали, однак він встиг вбити двох людей.

«У Кишинівському міжнародному аеропорту стався інцидент, під час якого іноземний громадянин, якому не дозволили в'їхати на територію Республіки Молдова, застосував вогнепальну зброю», – йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Молдови.

За даними видання NewsMaker, персонал та пасажири евакуйовані з будівлі аеропорту. Очевидець розповів молдавським журналістам, що стрілець зробив кілька пострілів і забарикадувався в приміщенні аеропорту.

Згодом МВС країни повідомило, що нападника вдалося затримати. Громадянство нападника МВС Молдови не уточнює. Також у відомстві повідомляли про щонайменше про двох загиблих.

«Бійцям поліцейської бригади спеціального призначення FLASH вдалося знешкодити агресора. Наразі небезпека усунена. Нападник дістав поранення, йому надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.

За інформацію ZdG, стрілянину влаштував чоловік, який прибув в аеропорт рейсом з Туреччини.

Міністерство закордонних справ України з’ясовує, чи були в аеропорту українські громадяни, повідомив офіційний представник МЗС Олег Ніколенко.

«МЗС України відслідковує ситуацію в аеропорту м. Кишинів. Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з‘ясовують можливу наявність українців», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив, що стрілянину в аеропорту Кишинева влаштував 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу до зони для повернення він застрелив прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вихопленого у співробітника прикордонної поліції.

Окрім вбитих прикордонника і співробітника служби безпеки, поранення дістав один пасажир, він госпіталізований, зазначає видання NewsMaker.