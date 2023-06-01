Перестрілка сталася між родичами, які перебували в різних автомобілях, повідомили в поліції

В Одесі вдень у четвер, 1 червня сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей: жінка загинула на місці, а 30-річний чоловік згодом помер в автомобілі швидкої допомоги. На момент перестрілки він перебував за кермом автомобіля BMW.

За інформацією поліції, повідомлення про стрілянину в Київському районі Одеси надійшло до правоохоронців близько 15 години. За попередніми даними, причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

Місцеве видання «Думська» уточнило, що стрілянина сталася біля Київського ринку, на вулиці Таїрова. За словами свідків, вогонь відкрив водій Range Rover. Він поранив тих, хто сидів на передніх сидіннях у BMW. А ось пасажир із заднього сидіння BMW відкрив вогонь у відповідь.

Правоохоронці почали розслідувати перестрілку за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності».