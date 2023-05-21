Серед ймовірних причин злочину називають побутовий конфлікт

У місті Лохвиця на Полтавщині місцевий мешканець застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті. Про інцидент, який трапився у неділю, 21 травня, повідомили у поліції Полтавщини.

Як розповіли у відомстві, до правоохоронців близько 14:00, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в м. Лохвиця чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.

«За попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) та 63-річну сусідку із гладкоствольної зброї, після чого повернувся у власне домоволодіння та підірвався гранатою», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини трагедії з'ясовують слідчі.

«За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевого видання «Полтавщина», 47-річний вбитий – це В'ячеслав Демчук, міський голова Лохвиці у 2010-2015 роках. Чоловік працював директором у місцевому спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України. У 2020 році намагався переобиратися міським головою та паралельно балотувався до Полтавської обласної ради за списками «РПЛ».

Водночас джерела видання також називають ім’я підозрюваного у вбивстві людей. Це Олександр Сова. Серед ймовірних причин злочину називають побутовий конфлікт.