У чоловіка вилучили рушницю, набої до неї та ніж

Ввечері 8 травня у Львові на вулиці Лісній виник конфлікт між сусідами, який закінчився стріляниною. Нетверезий чоловік стріляв у повітря з мисливської рушниці, за це йому загрожує кримінальна відповідальність.

«Наляканий заявник повідомив, що до них із співрозмовником підійшов нетверезий сусід та почав конфліктувати. Згодом пішов додому та повернувся зі зброєю і здійснив два постріли вгору», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Обстеживши територію, патрульні помітили чоловіка з мисливською рушницею. У 69-річного громадянина патрульні виявили ще чотири патрони до рушниці та ніж.

Що стало причиною кофлікту, у поліції не повідомляють. Однак чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 296 ККУ (дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Ця стаття карається позбавленням волі від 3 до 7 років.