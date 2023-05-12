У Луцьку п'яний 34-річний чоловік з автомата підстрелив свого знайомого. Через що між чоловіками виник конфлікт, наразі слідство не розголошує. Потерпілого з вонепальним пораненням ноги госпіталізували, а порушника затримали.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався ввечері у четвер, 11 травня. На вулиці Драгоманова у Луцьку під час сварки 34-річний лучанин, перебуваючи у стані сп’яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу.

Постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Натомість зловмисника затримали правоохоронці. Також щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення.

«З місця події правоохоронці вилучили зброю та 119 набоїв до неї. Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу», – додають у поліції.