На одній з залізничних станцій Волині двоє хуліганів повикидали сидіння з дизель-поїзда «Ківерці-Стоянів». Сумарно вони спричинили збитків «Укрзалізниці» на 20 тис. грн. Наразі поліція вже знайшла зловмисників, у разі доведення вини за статтею про хуліганство їм загрожує до чотирьох років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, у понеділок, 8 травня, до правоохоронців надійшло повідомлення від «Укрзалізниці». У листі повідомлялось, що 23 квітня невідомі особи у вагоні дизель-поїзда сполученням «Ківерці-Стоянів», на станції у селищі Мар’янівка, зняли та викинули через вікно із салону п’ять двомісних та шість трьохмісних сидінь. Порушники спричинили матеріальну шкоду залізниці на суму понад 20 тис. грн.

Оперативники встановили причетність до вчинення хуліганських дій двох жителів Горохівщини. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції зазначили, що порушники молодого віку, одному з них 25 років.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає до чотирьох років тюрми. Однак підозр чоловікам поки ще не вручали.