Юрій Малихін очолював луцький завод «Електротермометрія» з виробництва лічильників

У Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження через сварку між двома сусідами. Один з них, який надто гучно слухав музику вночі, на зауваження сусіда відреагував агресивно і почав погрожувати йому зброєю. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про екс-директора луцького заводу «Електротермометрія» Юрія Малихіна.

Інцидент стався у Луцьку, по вулиці Шевченка, в ніч на неділю 30 квітня. До поліції звернувся 27-річний лучанин та повідомив, що його 53-річний сусід під час конфлікту погрожував йому пістолетом.

«Заявник зробив зауваження сусіду про те, що той надто голосно слухав музику посеред ночі. Після цього сусід взяв заявника за шию та приставив до голови предмет схожий на пістолет, пригрозивши розправою», – повідомляє обставини інциденту прес-служба поліції Волині.

Встановлено, що пістолет травматичний, зареєстрований. Поліцейські зброю вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством). Санкція статті передбачає максимум до двох років обмеження волі.

Зазначимо, що Юрія Малихіна раніше судили за п'яне водіння. Перший такий випадок був у травні 2016 року. Тоді в чоловіка, який їхав за кермом Toyota Land Cruiser, виявили перевищення допустимої для водіїв норми алкоголю в вісім разів. За це його оштрафували на понад 3 тис. грн.

Вдруге, як повідомляла «Сила правди», Малихіна судили в липні 2020 року за п'яну їзду на квадроциклі. Тоді суд оштрафував його на 10,2 тис. грн.