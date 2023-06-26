На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти

В Івано-Франківську у понеділок, 26 червня, невідомий чоловік через вікно здійснив постріл, в результаті чого поранення отримав відвідувач місцевого спортивного клубу. Поліція наразі шукає зловмисника.

Як розповіли у відомстві, о 17:20 на лінію «102» надійшла інформація про постріли на вулиці Симоненка в Івано-Франківську.

«Поліція розшукує зловмисника, який стріляв. Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу», — повідомив з місця події начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько.

Пораненого госпіталізували у медзаклад. На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

Водночас місцеве видання «Галка» пише, що за попередніми даними, працював снайпер з, ймовірно, даху одного з навколишніх будинків. Поранений у лікарні, стан важкий.

На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

Додамо, що судячи з фото, опублікованих правоохоронцями, інцидент трапився у спортивному клубі Hazard Gym.