Під час стрілянини 26 червня в Івано-Франківську поранили Івана Климовича на прізвисько «Храмий». Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що він нібито причетний до торгівлі наркотиками. Про це повідомляє місцевий портал «Версії».

За даними журналістів, чоловіка через вікно спортивного клубу підстрелив снайпер. Наразі Климовича госпіталізували з пораненням в області черевної порожнини.

Один з франківських Telegram-каналів опублікував відео з камери спостереження в спортклубі, на якому зафіксовано момент пострілу [трохи згодом адміністратори каналу без пояснень видалили це відео].

Натомість поліцейські розповіли, що опитали свідків, очевидців, мешканців навколишніх будинків, вилучили відео з камер спостереження, вилучили речові докази. Правоохоронці встановили, що кілер із невстановленої зброї вистрілив у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Наразі поліцейські зайняті розшуком виконавця замаху на вбивство.

За даними «Версій», постраждалий Іван Климович причетний до групи зловмисників, які у 2019-20 роках взяли під контроль Центральний ринок Івано-Франківська та тривалий час контролювали його. ГО Конституційно-Правовий Конгрес повідомляла, що Климович нібито причетний до торгівлі наркотиками.

3 червня 2022 року в Івано-Франківську біля ратуші спецпідрозділ національної поліції КОРД затримав організоване злочинне угруповання Івана Климовича. Тоді злочинці викрали двох підприємців, погрожували вбивством і вимагали переписати фірму на їхню підставну особу. Самому Климовичу висунули обвинувачення за статтею 307 ч. 3. Йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.