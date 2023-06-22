У чоловіка поліція вилучила стартовий пістолет та набої до нього

На Волині поліція затримала чоловіка за безпричинну стрілянину в центрі села. Як виявилось, 42-річний порушник перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Наразі його затримали, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, повідомлення про стрілянину в центрі села Будятичі Поромівської громади надійшло у середу, 21 червня.

«Правоохоронці встановили, що хуліганські дії вчинив 42-річний житель Нововолинська. Чоловік перебував у стані сп'яніння, результат освідування – 2,23 проміле в крові. У чоловіка вилучили стартовий пістолет, магазин та п'ять набоїв до нього», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції уточнили, що, за попередньою версією, стріляти чоловік почав через те, що був в неадекватному стані від сильного сп'яніння.

Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). У разі доведення вини йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Також правоохоронці вилучили пістолет та набої до нього. Звідки чоловік взяв зброю, з'ясовує слідство.