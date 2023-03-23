Пасмо волосся композитор відрізав за 7 років до смерті

Вчені дослідили пасмо волосся Людвіга ван Бетховена, яке він залишив ще за життя. Композитор хотів, щоб його хвороби були вивчені, повідомляє CNN.

Сучасні дослідники через майже 200 років після смерті композитора проаналізували його ДНК. Результати дослідження були опубліковані у журналі Current Biology. З'ясувалось, що у Бетховена була генетична схильність, яка могла призвести до захворювань печінки, а за кілька місяців до смерті він хворів на гепатит В.

«Нашою метою було пролити світло на проблеми зі здоров’ям Бетховена, які, як відомо, включають прогресуючу втрату слуху. Вона почалася в його 20-річному віці і зрештою призвела до повної глухоти», – розповів співавтор дослідження Йоганнес Краузе, професор Інститут еволюційної антропології Макса Планка в німецькому Ляйпцигу.

Зразки волосся допомогли вченим дізнатися про сімейну історію, хронічні проблеми зі здоров’ям і те, що могло сприяти його смерті у віці 56 років. Окрім втрати слуху, композитор страждав від шлунково-кишкових захворювань, а також важкої хвороби печінки.

У 1802 році Бетховен написав лист своїм братам, відомий як Хайлігенштадтський заповіт, з проханням, щоб після його смерті лікар Йоганн Адам Шмідт визначив та оприлюднив історію його хворіб. Однак Бетховен пережив свого лікаря, тож заповіт не було виконано.

Проте вчені так і не змогли визначити остаточну причину глухоти або шлунково-кишкових захворювань.

«Проте ми виявили кілька значних генетичних факторів ризику захворювань печінки», – додав Краузе.

Також вчені знайшли докази зараження вірусом гепатиту В щонайпізніше за кілька місяців до останньої хвороби композитора. Ймовірно, це могло стати причиною його смерті.

Листи Бетховена, а також листи його друзів свідчать про те, що композитор регулярно вживав алкоголь. У поєднанні з генетичними факторами ризику захворювань печінки та його інфекції гепатиту B могло стати фатальними.

За словами авторів, майбутні дослідження можуть виявити більше інформації, включно з причиною його втрати слуху.