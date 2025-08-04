Про замінування чоловік повідомляв 9 разів

Учителя інформатики з чернівецького ліцею №22 ім. Антона Кохановського засудили до півтора року позбавлення волі через те, що він з грудня 2024 року по січень 2025 року фіктивно замінував чотири навчальні заклади. Загалом за місяць обвинувачений Денис Фецюк дев’ять разів повідомляв про замінування шкіл, що спричинило збитків майже на 300 тис. грн.

Правоохоронцям вдалося встановити особу анонімного мінувальника в липні 2025 року. Правоохоронці з’ясували, що до масових замінувань шкіл у Чернівцях причетний 26-річний чоловік, вчитель інформатики одного з ліцеїв. Для повідомлень про замінування чернівчанин використовував кілька мобільних телефонів та гаджетів. Коли зловмисника затримали, то він свої вчинки пояснив тим, що хотів перевести навчальні заклади на дистанційний формат навчання.

Уперше Денис Фецюк відправив повідомлення російською мовою на електронну адресу навчальних закладів 19 грудня 2024 року. Зробив це зі свого робочого місця в ліцеї № 22. Чоловік тоді повідомив про замінування чотирьох шкіл – ліцею № 4, № 7 і № 22, а також чернівецької гімназії № 17.

«Обвинувачений відправив повідомлення із наступним текстом в темі листа: “Доброго дня, шановнє заклади освіти” та із наступним текстом повідомлення: “Спішу вам сообщіть, що ви були заміновані. Хлопок буде здійснений сьогодні о 11:30. Доброго дня”. За результатами перевірки повідомлення про підготовку вибуху, в приміщенні будівель вибухонебезпечних предметів не виявлено, що підтверджує неправдивість повідомлення», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 24 липня.

Експерти підрахували, що загалом за дев’ять замінувань чотирьох шкіл вчитель інформатики завдав збитки на загальну суму 299, 7 тис. грн. Обвинувачений Денис Фецюк в судовому засіданні свою вину визнав повністю.

Суддя Шевченківського районного суду Чернівців Володимир Смотриський вчителя інформатики визнав винним та призначив йому покарання – півтора року позбавлення волі. Також він має заплатити понад 10 тис. грн судових витрат. На вирок суду можна подати апеляцію.