Він масово відсилав електронні листи на адреси закладів

Кіберполіцейські Чернівців спільно з працівниками СБУ викрили місцевого мешканця, який масово мінував навчальні заклади обласного центру. Чоловік розсилав листи на електронні пошти шкіл, училищ та університетів з повідомленням про закладені там бомби. Тепер йому загрожує до восьми років в’язниці.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що до масових замінувань навчальних закладів в Чернівцях причетний 26-річний житель обласного центру. Чоловік таким чином він створював паніку та «зривав» навчальний процес, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 7 липня.

Кіберполіцейські з’ясували, що для цього чернівчанин використовував кілька мобільних телефонів та гаджетів. І щоразу відправляв листи з різних місць. Робив це для того, щоб не могли встановити його місцеперебування за IP-адресами. Коли 26-річного зловмисника затримали, то він свої вчинки пояснив тим, що хотів перевести навчальні заклади на дистанційний формат навчання.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Відповідно до законодавства, обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.