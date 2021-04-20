У середньому повторне зараження коронавірусом фіксується за 3-4 місяці після перенесеного захворювання, але є випадки, коли люди заражаються вдруге вже через півтора місяця, повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Роман Родина.

«Ми запитали в епідеміологів, який період між першим та другим захворюванням. Відповіді були в основному, що цей період був 3-4 місяці, до 5. Але були одиничні відповіді, що це було півтора місяця», – сказав Родина на прес-конференції в понеділок, 19 квітня, повідомив «Укрінформ».

За його словами, ЦГЗ розробив проект наказу про епідеміологічний нагляд за Covid-19. У проекті документа, який уже направлений до Міністерства охорони здоров'я, установа прописала визначення повторного випадку зараження, що дасть змогу налагодити отримання інформації про такі випадки.

Родина зазначив, що ЦГЗ має інформацію про понад 1,2 тис. повторних випадків Covid-19.