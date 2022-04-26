Нові "швидкі" допоможуть українським лікарям рятувати життя людей

Велика Британія подарувала Україні 22 машини швидкої допомоги та 40 пожежних машин з обладнанням, вони допоможуть українцям рятувати життя людей. Загалом Велика Британія вже надала Україні гуманітарну допомогу майже на 400 млнфунтів стерлінгів, повідомила 26 квітня «Європейська правда» з посиланням на уряд Британії.

«Нові "швидкі", пожежні машини та кошти для фахівців охорони здоров’я, про які оголосили сьогодні, допоможуть краще оснастити українців для надання базової допомоги і порятунку життів», – повідомив прем’єр Борис Джонсон.

«Швидкі» оснащені аптечками та медичними сумками, їх передають на запит української сторони. Машини відправлять в Україну найближчими днями. А колона з понад 40 пожежних машин із тисячами одиниць рятувального обладнання, включно з 300 пожежними шлангами та майже 10 тис. одиниць захисного одягу, вже в Україні, у тому числі в прифронтових містах. Це найбільша допомога пожежним обладнанням, яку будь-коли Велика Британія відправляла в іншу країну.

Благодійна організація UK-Med отримає від МЗС 300 тисяч фунтів стерлінгів на програми навчання для українських медиків щодо роботи в умовах великої кількості постраждалих, а також на мобільні медпункти. Також Велика Британія надає медикаменти та вироби медичного призначення на 300 тисяч фунтів.

Загальна вартість гуманітарної допомоги, наданої Великою Британією Україні, вже становить близько 400 млн фунтів стерлінгів.