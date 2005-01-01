Велика Британія погрожує Facebook та Twitter санкціями

СвітОлег Костюк, сьогодні, 11:01890

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Велика Британія погрожує Facebook та Twitter санкціями
фото Reuters
Facebook та Twitter можуть потрапити під санкції, якщо не оприлюднять інформацію про активність аккаунтів з Росії під час Brexit

Велика Британія погрожує накласти санкції на соціальні мережі Facebook та Twitter, якщо ті не оприлюднять інформацію про активність аккаунтів з Росії під час Brexit. Про це повідомляє The Guardian.

Компаніям Facebook та Twitter дали час до 18 січня, щоб надати звіт про російську кампанію дезінформації на своїх платформах.

«Якщо ви не можете ефективно контролювати свою платформу, якщо ви ігноруватимете запити на протидію, якщо ви не зможете ефективно здійснювати дії моніторингу та блокувати проблематичний контент, то ми уведемо санкції проти вас», - заявив Даміан Коллінз, голова комітету з питань цифрової безпеки.

Голова департаменту вже звертався до компаній з проханням надати інформацію щодо впливу РФ через інтеренет, але відповіді були загальні та незадовільні.

За словами Коллінза, уряд отримав «більше пояснень від журналістів та науковців, ніж від представників соціальних мереж».

Поки невідомо, яку форму матимуть санкції. Прогнозують, що уряд націлиться на рекламу у соціальних мережах, без якої вони не зможуть отримувати прибуток.

У інформації, яку Facebook і Twitter передали британській владі, зазначалося, що вони отримали невелику суму грошей від російських аккаунтів.

Зокрема, Facebook заявив, що лише 97 центів було витрачено на рекламу, пов'язану з Brexit, з боку росіян, а у Twitter заявили, що протягом цього періоду отримали 1 тисячу доларів від телекомпанії «Russia Today».

До слова, у США Facebook та Twitter проводили широкомасштабні розслідування, які виявили значне втручання з боку РФ. Facebook виявив 470 російських облікових записів та сторінок, так званих «ольгінських тролів», а Twitter надала Конгресу список з 2752 аккаунтів, які, на думку компанії, були пов'язані з організацією.

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