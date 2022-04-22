На Волині комендантську годину у ніч на Великдень не скасовували. Як і раніше, вона діятиме з 23:00 до 06:00. Втім, людям дозволять перебувати на вулиці для освячення великодніх кошиків. Громадян просять мати з собою паспорт, адже правоохоронці перевірятимуть перехожих. Також для перевірки зупинятимуть транспорт.

У церквах Луцька проводитимуть богослужіння. Освятити пасхальні страви можна буде як вдень, напередодні Великодня, так і вночі.

Свято-Троїцький кафедральний собор:

Субота, 23 квітня

07:00 – Літургія (сповідь, причастя)

09:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида

12:00–21:00 – Освячення пасхальних страв

23:20 – Опівнічна

Неділя, 24 квітня

00:00 – Хресний хід. Рання, літургія. Освячення пасхальних страв

17:00 – Вечірня

Храм всіх Святих землі Волинської

Субота, 23 квітня

08:00 – Часи. Вечірня, літургія

12:30 – Освячення пасок та пасхальних страв

19:00 – Читання діянь святих Апостолів

Неділя, 24 квітня:

00:00 – Заутреня, літургія. Освячення пасок

17:00 – Вечірня, утреня.

Луцький монастир святого Василія Великого

Субота, 23 квітня:

09:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого

14:00–20:00 – Освячення пасхальних страв (інтервал 60 хвилин)

Неділя, 24 квітня:

07:30 – Надгробне

08:00 – Пасхальна утреня

09:00 – Свята літургія, освячення пасок

12:00 – Свята літургія, освячення пасок

Храм Холмської ікони Божої Матері

Субота, 23 квітня:

07:30 – Літургія

12:00–19:00 – Освячення пасхальних страв

23:30 – Пасхальна полуношниця

Неділя, 24 квітня:

00:00 – Пасхальна рання, божественна літургія

13:00 – Велика вечірня

Свято-Миколаївський храм

Субота, 23 квітня:

08:00 – Літургія

11:00–17:00 – Освячення пасхальних страв

21:00 – Читання діянь святих Апостолів

23:30 – Полуношниця

Свято-Покровський храм

Субота, 23 квітня: