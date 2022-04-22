Луцькі церкви оприлюднили розклад богослужінь на Великдень
Попри комендантську годину, люди зможуть відвідувати нічні богослужінняТетяна Бугаєнко, 0
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На Волині комендантську годину у ніч на Великдень не скасовували. Як і раніше, вона діятиме з 23:00 до 06:00. Втім, людям дозволять перебувати на вулиці для освячення великодніх кошиків. Громадян просять мати з собою паспорт, адже правоохоронці перевірятимуть перехожих. Також для перевірки зупинятимуть транспорт.
У церквах Луцька проводитимуть богослужіння. Освятити пасхальні страви можна буде як вдень, напередодні Великодня, так і вночі.
Свято-Троїцький кафедральний собор:
Субота, 23 квітня
- 07:00 – Літургія (сповідь, причастя)
- 09:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида
- 12:00–21:00 – Освячення пасхальних страв
- 23:20 – Опівнічна
Неділя, 24 квітня
- 00:00 – Хресний хід. Рання, літургія. Освячення пасхальних страв
- 17:00 – Вечірня
Храм всіх Святих землі Волинської
Субота, 23 квітня
- 08:00 – Часи. Вечірня, літургія
- 12:30 – Освячення пасок та пасхальних страв
- 19:00 – Читання діянь святих Апостолів
Неділя, 24 квітня:
- 00:00 – Заутреня, літургія. Освячення пасок
- 17:00 – Вечірня, утреня.
Луцький монастир святого Василія Великого
Субота, 23 квітня:
- 09:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого
- 14:00–20:00 – Освячення пасхальних страв (інтервал 60 хвилин)
Неділя, 24 квітня:
- 07:30 – Надгробне
- 08:00 – Пасхальна утреня
- 09:00 – Свята літургія, освячення пасок
- 12:00 – Свята літургія, освячення пасок
Храм Холмської ікони Божої Матері
Субота, 23 квітня:
- 07:30 – Літургія
- 12:00–19:00 – Освячення пасхальних страв
- 23:30 – Пасхальна полуношниця
Неділя, 24 квітня:
- 00:00 – Пасхальна рання, божественна літургія
- 13:00 – Велика вечірня
Свято-Миколаївський храм
Субота, 23 квітня:
- 08:00 – Літургія
- 11:00–17:00 – Освячення пасхальних страв
- 21:00 – Читання діянь святих Апостолів
- 23:30 – Полуношниця
Свято-Покровський храм
Субота, 23 квітня:
- 08:00 – Божественна літургія святого Василія Великого
- 12:00–17:00 – Освячення пасхальних кошиків
- 21:00 – Читання діянь святих Апостолів
- 23:30 – Полуношниця