5 найкращих мультфільмів, перевірених часом

Великдень – сімейне свято, яке об’єднує та дозволяє згадати дитинство. Це час, коли дорослі разом з дітлахами відпочивають, насолоджуючись улюбленими смаколиками та спільним дозвіллям.

Одним із найдієвіших способів розслабитись та зануритись у спогади про безтурботні миті є спільний перегляд мультфільмів. Добірка з найцікавішими анімаційними стрічками – далі в матеріалі.

«Шрек» (усі частини)

Бестселер 2000-х та один з найвпізнаваніших мультфільмів сучасності. Кожна частина відомої анімаційної стрічки про зеленого велетня, на ім'я Шрек, буквально приковує до екрана та переносить у період дитинства.

Добірний гумор, яскраві персонажі, пригоди та дрібка справжньої магії – усе це гармонійно поєднується в сюжеті культового мультика. Крім того, що історія про життя Шрека та його друзів є нетиповою та дуже цікавою, вона ще й повчальна для дітлахів. Так, мультфільм переосмислює поняття дружби, порушує гостросоціальне питання прийняття себе та підкреслює важливість кохання.

«Планета скарбів»

Сюжетна історія розгортається довкола юного та енергійного Джима Гокінса. Хлопець має пригодницьку вдачу, адже постійно потрапляє у несподівані, подекуди небезпечні ситуації. Відтак не дивно, що мати-одиначка Джима так сильно тривожиться за сина.

Одного дня життя парубка повністю змінюється – до його рук потрапляє карта, що веде до таємничої планети. Саме на ній найвідоміший пірат того часу заховав свої неосяжні скарби.

Під командуванням капітана Амелії, Джим Гокінс та доктор Доплер вирушають у неймовірну космічну пригоду. Та чи доберуться вони до місця призначення цілими та неушкодженими? Дізнайтеся при перегляді!

«Льодовиковий період: Гонитва за яйцями»

Від крайньої пригоди товаришів минуло близько трьох місяців. Зовсім незабаром настане Великдень, тож всі дуже сконцентровані на справах.

Так, Еллі зайнята тим, аби прикрасити ліс до свята. Менні та Дієго, при цьому, бездумно спостерігають за боротьбою двох незвичайних тварин.

Водночас Едді та Креш, як завжди, бешкетують і готують нові витівки, аби добряче розважитись. Однак найцікавіші події відбуваються довкола лінивця Сіда.

Він захотів стати справжнім бізнесменом. А тому, не довго думаючи, вирішив висиджувати яйця для тих, хто не здатний це самотужки зробити.

Однак раптово ідилію тварин перериває гучна новина – хитрий кролик-пірат викрав яйця. Тепер Сід, Менні та Дієго повинні вирушати на порятунок пропажі й, звісно, на них чекає багато захопливих пригод, за якими так сумували фани мультика.

«Мулан»

Мультфільм «Мулан» – це всім відома, дивовижна історія про сміливу дівчину, яка попри загрозу страти й вигнання, прикидається чоловіком і йде захищати рідні землі, щоб урятувати свого батька.

Анімаційна стрічка розкриває характер дівчини-воїна, якій остогидли тогочасні стереотипи щодо ролі жінки у суспільстві. Мультик сподобається як дітям, так і дорослим.

Смішні жарти, яскраві персонажі та море приємних вражень – «Мулан» навчає цінувати й плекати сімейні цінності, вірити у себе та бути творцем власного щастя.

«Думками навиворіт»

«Думками навиворіт» – не просто мультфільм. Це глибока, добра історія про щоденні проблеми й емоції, які вони викликають. Анімація розповідає про дівчинку, на ім'я Райлі, та персоніфіковані емоції в її голові. Мультик демонструє, наскільки важливо приймати та виявляти всі свої почуття, а не приховувати їх.

Кожна емоція, що виникає у дівчинки, – Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза – по-своєму важлива й унікальна. Тільки взаємодіючи у тандемі, вони здатні працювати на благо Райлі. Водночас розбрат та невміння проявлятися там, де це потрібно, навпаки призводять до небажаних наслідків. Чи навчаться емоції «дружити» та працювати в унісон – дивіться у мультфільмі.