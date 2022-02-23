Верховна Рада підтримала законопроект про виділення 26,5 млрд грн грн на безпеку й оборону. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні 23 лютого, за нього проголосували 345 народних депутатів.

Фінансування розподілять таким чином:

16 млрд грн – Міністерству оборони;

6 млрд грн – Міністерству внутрішніх справ;

700 млн грн – Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (це субвенція на 500 млн грн Донецькій області на стійке водопостачання і 200 млн грн – Луганській та Донецькій областям на усунення наслідків ескалації);

587 млн грн – Головному управлінню розвідки;

3 млрд грн – Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.

Як пише «Бабель», законопроект передбачає видатки на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання. Депутати також ухвалили рішення, щоб спікер парламенту Руслан Стефанчук негайно підписав цей закон.

Ці зміни були ухвалені на тлі загрози російського вторгнення, яка стягнула до українського кордону понад 150 тис. військових і визнала «незалежність» так званих «ДНР» і «ЛНР» у адміністративних межах Донецької та Луганської областей.