Верховна Рада на засіданні 23 лютого дозволила Кабінету міністрів упродовж трьох місяців перерозподіляти кошти з будь-якої статті держбюджету на захист та оборону. Відповідне рішення підтримали 347 нардепів.

Закон гарантує, що в умовах загострення військової загрози держава максимально та оперативно використовує всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку та оборону.

Народні депутати підтримали пропозицію доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати Закон #ЗП7100 і направити на підпис Президенту.

Руслан Стефанчук підписав Закон «Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. pic.twitter.com/uqkk46G9xq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2022

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк уточнив у Telegram, що терміном на 3 місяці всі військові витрати можуть перерозподілятися Кабміном за погодженням з президентом без Верховної Ради. «Така норма вже є у Бюджетному кодексі у разі введення воєнного стану, але цим законом буде дозволено її застосувати і зараз», – зазначив він.

Зазначимо, що раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомляла, що Верховна Рада планує внести зміни до Держбюджету на 2022 рік та додатково виділити на потреби української армії 36,5 млрд грн.