Верховна Рада на пленарному засіданні 2 грудня ухвалили в другому читанні проект держбюджету на 2022 рік. За законопроект №6000 проголосували 268 народних депутати.

Розглядати проект держбюджету на 2022 рік народні депутати почали ще 20 жовтня – з того часу Верховна Рада обговорювала поправки до законопроекту. Загалом під час підготовки до першого читання було подано 3284 пропозицій, однак комітет рекомендував врахувати повністю або частково лише меншу половину з них – 1501. Після перегляду усіх правок документ підтримали у першому читанні вже 2 листопада.

Що передбачає держбюджет на 2022 рік?

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев стверджує, що згідно із доопрацьованим до другого читання законопроекту про бюджет на 2022 рік доходи очікують на рівні 1,322 трлн грн (+54,7 млрд грн у порівнянні із першим читанням, в основному за рахунок збільшення податкових надходжень), а видатки – 1,521 трлн грн (збільшено до другого читання на +55,7 млрд грн).

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. Відповідно до проекту, середня зарплата у 2022 році очікується на рівні 15300 грн. Середньорічний курс долара закладають на рівні 28,6 грн.

У бюджеті на 2022 рік передбачили зростання мінімальної заробітної плати. Її планують підвищити до 6500 грн з 1 січня 2022 року та до 6700 грн – з 1 жовтня 2022 року.