Зокрема у бюджет закладають кошти на підготовку до перепису населення, який хочуть провести у 2023 році

Верховна Рада підтримала за основу проект державного бюджету Україні на 2022 рік.

За проголосували 264 депутати.

Підтримали законопроект усі присутні депутати «Слуги Народу», крім Артема Дмитрука, який утримався. Не підтримали проект депутати «Опозиційної платформи — За життя» та «Європейської Солідарності».

Зауважимо, у проекті доходи бюджету планують на рівні 1,277 трильйона гривень — на 161 мільярд більше, ніж у 2021 році. Видатки бюджету становитимуть 1,465 мільярда гривень — на 103 мільярди більше, ніж у 2021-му. Дефіцит — 188 мільярдів гривень.

Відповідно до проекту, середня зарплата у 2022 році очікується на рівні 15 258 гривень. Наприкінці року планують вийти на показник у 17 тисяч гривень. Мінімальна зарплата зросте до 6 500 гривень і збільшуватиметься впродовж року відповідно до індексації.

На освіту пропонується виділити 190 мільярдів гривень, а на медицину — 193 мільярди гривень. Мінімальна зарплата лікарів має зрости до 20 тисяч гривень, а середнього медичного персоналу — до 13,5 тисячі гривень. Середня зарплата лікарів має перевищити 22,5 тисячі гривень, а середнього медичного персоналу — 14,5 тисячі гривень.

Крім того, у бюджет закладають кошти на підготовку до перепису населення, який хочуть провести у 2023 році.

Як повідомляв ZAXID.NET, Кабінет міністрів погодив проект державного бюджету України на 2022 рік 15 вересня та скерував на розгляд Верховної Ради.