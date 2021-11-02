Верховна Рада на засіданні у вівторок, 2 листопада, підтримали проект держбюджету на 2022 рік у першому читанні. За законопроект №6000 проголосували 273 народних депутати.

Проголосували «за» 226 депутатів від «Слуги народу», двоє від «Батьківщини», 16 нардепів групи «За майбутнє». Також 19 голосів надала група «Довіра» та 10 позафракційних. Водночас не підтримали документ 24 нардепів від «Європейської солідарності», 12 від «Батьківщини», 17 від ОПЗЖ та двоє позафаркційних. Тепер документ направили до Кабінету міністрів, який має підготувати його до другого читання.

Розглядати проект держбюджету на 2022 рік народні депутати почали ще 20 жовтня – з того часу Верховна Рада обговорювала поправки до законопроекту. Загалом під час підготовки до першого читання було подано 3284 пропозицій, однак комітет рекомендував врахувати повністю або частково лише меншу половину з них – 1501.

Що передбачає держбюджет на 2022 рік?

Доходи бюджету передбачені на рівні 1,267 трлн грн. Видатки бюджету становитимуть 1,442 млрд грн. Дефіцит — 188 мільярдів гривень. Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. Відповідно до проекту, середня зарплата у 2022 році очікується на рівні 15300 грн. Середньорічний курс долара закладають на рівні 28,6 грн.

Видатки на безпеку та оборону виділяють 5,95% ВВП – 319,4 млрд грн. З них 131 млрд грн отримає Міноборони. На освіту планують витратити 185,6 млрд грн. Водночас видатки на сферу охорони здоров’я наступного року пропонуються розміром 197,2 млрд грн. У бюджеті на 2022 рік передбачили зростання мінімальної заробітної плати. Її планують підвищити на до 6500 грн з 1 січня 2022 року та до 6700 грн – з 1 жовтня 2022 року.