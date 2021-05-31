Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував народним депутатам ухвалити за основу законопроект №4669 про надання грошової допомоги для економічної реінтеграції заробітчан. Про це повідомила прес-служба парламенту.

Документ має «стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на Батьківщину» та отримати грошову допомогу на започаткування власної справи.

Як йдеться в проекті закону, максимальний обсяг грошової допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів не перевищуватиме 150 тис. грн. Це в 2,5 рази вище від чинного максимального розміру одноразової виплати по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності.

Загалом для економічної реінтеграції заробітчан передбачається 108 млн грн на рік. З них 50 млн грн запропоновано виділити з держбюджету у формі пільгових кредитів для українців, які мають менший від 10 років страховий стаж.

Ще 58 млн грн планують надати заробітчанам на безповоротній основі з бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. На таку допомогу можуть розраховувати громадяни України, які мають страховий стаж понад 10 років.

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згідно з даними уряду, оприлюдненими у січні 2021 року, під час пандемії в Україну повернулися 400 тисяч громадян, водночас згодом знов виїхали за кордон лише 10%. Тож залишилися близько 360 тис. колишніх заробітчан, але не всі можуть претендувати на допомогу. На думку уряду, лише 0,2%, або 720 людей, з них мають навички та схильності до підприємницької діяльності.